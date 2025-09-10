На ютре конференция о меншинских медийох

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС), а з потримвку Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), штварток, 11. септембра у конференцийней сали „Простор” у Петроварадину орґанизую конференцию „Самореґулация и информованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї”.

Конференцию ше орґанизує з нагоди 80-рочнїци НВУ „Руске слово” и пейц роки од применьованя самореґулациї у тей установи прейґ Интерного етичного медийного кодексу.

На конференциї буду бешедовац медийни експерти, редакторе, новинаре и руководзаци медийох на язикох националних заєднїцох у Републики Сербиї, медзи котрима Ґордана Новакович зоз Совиту за штампу, Велько Милич и Недим Сейдинович експерти з обласци медийох.

Тема самореґулациї вше актуалнєйша и понука ришенє же би медиї котри финансовани з боку держави зачували свою шлєбоду и нєзависну ушорйовацку и кадровску политику.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали самореґулативни акт Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.