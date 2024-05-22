Конференция о сучасних технолоґийох у школи

ДЮРДЬОВ – У просторийох Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, вчера, 21. мая отримана науково-фахова конференция пошвецена сучасним технолоґийом на предшколским и основношколским уровню, у орґанизациї Педаґоґийного заводу Войводини и Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета.

Teма на стретнуцу була „Хаснованє информацийних и комуникацийних технолоґийох (ИКТ) алатох у основних школох у Войводини и применьованє ИКТ у предшколских установох”.

Присутни на сходу бул заменїк директора Педаґоґийного заводу Войводини Слободан Бордьошки, хтори привитал присутних, вєдно зоз директорку дюрдьовскей школи Любицу Клепич. Уводне преподаванє отримала др Силвиа Илич, проф. др Михайло Фейса и Дьордєта Уца.

Проф. др Михайло Фейса бешедовал о крочайох ґу компютерскому прекладаню на релацийох сербски–руски и анґлийски–руски.

Спред дюрдьовскей основней школи на конференциї участвовали учителька Єлена Кухар, хтора бешедовала о применьованю е учальнї у настави, и наставнїца руского язика Мария Самарджич, хтора бешедовала о применьованю презентацийох у настави.

Виховательки Марина Сабадош и Бранислава Макитан Данґубич, спред Предшколскей установи „Дзецинство”, тиж так участвовали на конференциї, зоз тему хтора ше одношела на хаснованє Бибот робота у предшколских установох.