Отримана конференция о самореґулациї и информованю на язикох националних меншинох

НОВИ САД – У орґанизациї Новинско-видавательней установи „Руске слово” и Орґанизациї за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС), а з потримвку Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), вчера 11. септембра, у конференцийней сали „Простор” у Петроварадину отримана конференция под назву „Самореґулация и информованє на язикох националних меншинох”.

З уводним словом конференцию отворели, в.д. Шефа Мисиї ОЕБС-а у Сербиї Каролина Хидеа, предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

У рамикох Конференциї отримани два панели. Перши панел бул пошвецени Интерному етичному медийному кодексу, а други панел бул фокусовани на значносц информованя на язикох националних меншинох, з огляднуцом на тото чи ришеня зоз Медийскей стратеґиї и нового Закону о информованю и медийох допринєсли квалитету информованя и шлєбоди медийох у меншинских заєднїцох.

Конференция орґанизована з нагоди 80-рочнїци НВУ „Руске слово” и пейц роки од применьованя самореґулациї у тей установи прейґ Интерного етичного медийского кодексу. Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали самореґулативни акт Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.

Конференция на єдним месце позберала представительох националних совитох, меншинских медийох и фаховцох зоз обласци медийох, хтори дискутовали о улоги етичних кодексох и квалитету информованя на язикох националних меншинох.