Конфереция за пресу з нагоди VII конґресу СФУЛО

НОВИ САД – Нєшка вечар, з початком на 19 годзин, у РКЦ у Новим Садзе будзе отримана прес конференция з нагоди отримовня VII Конґресу СФУЛО-а (Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох) хтори будзе отримани того викенду у Новим Садзе.

На конференциї за пресу буду бешедовац представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї предсидатель Боґдан Виславски и подпредсидатель Велимир Паплацко. Конґрес ше отримує кажди пейц роки и прешираз будзе отримани у Новим Садзе у Сербиї.

На конференциї за пресу будзе вецей слова о проблемох орґанизацийох у ЗАД, Канади, України, Польскей, Словацкей, Горватскей и Сербиї. На Конґресу будзе вибрани и нови предсидатель СФУЛО-а, прето же бувша предсидателька Ярослава Галик умарла скорей вицека мандату од коронавирусу. Кажда держава будзе мац по пейц делеґатох на Конґресу, од хторих векшина будзе физично присутна на Конґресу, а даєдни ше уключа до його роботи онлайн.

Делеґати Конґресу на соботу вечар нащивя фестивал у Дюрдьове „Най ше нє забудзе”. На нєдзелю нащивя Руски Керестур, а пополадню розпатра Нови Сад и буду присутни на вечаршей Служби божей у грекокатолїцким храму святих апостолох Петра и Павла.

