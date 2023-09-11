Конґрес позитивно оценєти, на шоре видавательство

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору Рускей матки и гласнїка Руснак, 9. септембра потвердзени позитивни оцени о двох дньох 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох котри штредком авґуста отримани у Новим Садзе, Коцуре и Руским Керестуре, а у цеку одредзени активносци же би ше цалком заварло и його финансийну конструкцию.

Тото за Рутенпрес виявел предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса котри водзел схадзку, та наглашел наздаванє же годно видруковац аж три кнїжки котри останю тирваци шлїд Конґресу на котрим як уж познате ришени и даяки други важни питаня за тоту медзинародну орґанизацию.

На схадзки УО було бешеди и о реализованю видавательного плану за тот рок, о планованю конкурсу за наступни и други актуалносци з роботи Рускей матки.

Тиж так догварени и одход Матковей делеґациї на Шветову раду РРЛ до Горватскей котру ше ма отримац пос час културней манифестациї „Кед голубица лєцела” од 22. по 24. септембер.

На схадзки представене и найновше 36. число Гласнїка РМ „Руснак” котре вишло вочи Шветового конґресу, а як поведзене почина ше рихтац и 37. число за хторе уж обезпенечени пенєж. Тиж ше пририхтує и Подобова колония „Еуфемия Гарди” у Руским Керестуре котра будзе 30. септембра.