Конєчно ше почало ришовац проблем видаваня учебнїкох

БЕОҐРАД – У Министерстве просвити у Беоґрадзе пияток, 14. юния, отримана догварка представнїкох министерства, зоз Координацию одборох за образованє националних совитох и представнїкох институцийох хтори компетентни за видаванє учебнїкох на меншинских язикох.

На схадзки бешедоване о динамики и финансованю видаваня учебнїкох на язикох националних меншинох, виробку правилнїка хтори будзе у складзе зоз Законом о учебнїкох и о заступеносци часци култури и традициї националних меншинох у националней читанки. Заключене же Координация НСНМ пошлє урядову вимогу Влади же би потримала видаванє учебнїкох на язикох нацоналних меншинох. Завод за учебнїки пошлє спецификацию трошкох за друкованє нїзкотиражних учебнїкох, дзе уходза стари и нови учебнїки.

Министерство просвити пошлє вимогу Влади РС же би ше у ребалансу буджета обезпечело средства за видаванє нїзкотиражних учебнїкох. Треба же би ше вименєло правилнїк о видаваню нїзкотиражних учебнїкох хтори напише сектор за правни роботи у Министерстве просвити, а то будзе поробене док Координация одборох за образованє пошлє конкретни предкладаня за вименку.

Правилнїк треба же бул усоглашени зоз Законом о учебнїкох. У процесу виробку националней читанки национални совити буду консултовани. Звола ше схадзку националних совитох, представительох Заводу за вреднованє образованя и воспитаня, Министерства просвити и аж вец ЗУОВ одобри национални читанки.

На схадзки були присутни представителє Министерства просвити, Покраїнского секретарияту за управу, предписаня и национални меншини, Заводу за учебнїки, одборох за образованє националних совитох, Заводу за унапредзенє образованя, Педаґоґийного заводу Войводини.