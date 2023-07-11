Конїцки обегованя у Пожаревцу

ПОЖАРЕВАЦ – На конїцким обегованю у Пожаревцу, хторе отримане пияток, 7. юлия, участвовала и зазначела одлични резултат кобула Парма Ферм, чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура.

Конїцке обегованє у Пожервцу ношело назву „Иваньдански тркачи дан” и наградни фонд того обегованя бул 37.000 динари.

Бежало ше у партиї до 5.000 боди, дзе длужина дражки виношела 1.600 метери, а Парма Ферм стартовала зоз числа дзевец. Було приявене дзешец конї, а бежали дзевец.

Побиднїк обегованя у Пожаревцу була кобула Парма Ферм, хтору гонєл професионалєц зоз огромним искуством Борис Нович зоз Суботици. Тото обегованє кобула Парма Ферм вибежала у часу од 1:14:7 по километру, цо и єй найлєпши час хтори вибежала по тераз.

Треба визначиц же кобула Парма Ферм, хтора наступа за Конїцки клуб „Войводянин” зоз Зомбора, у власнїцтве Ивана Медєшового. Од 5. авґуста 2022. року, по тераз кобула участвовала на 35 обегованьох и зазначела шлїдуюци резултати: 18 перши места, 8 други места, 4 треци места, єдно 4. место, єдно 6. место и три раз була без пласману. По тераз освоєла 5.067 боди.

Шлїдуюце обегованє на хторим планую участвовац будзе обегованє у Руским Керестуре, 30. юлия на гиподроме.