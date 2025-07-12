Розписани конкурс за „Коцурску чутку 2025”

КОЦУР – Орґанизацийни одбор ювилейней Коцурскей чутки поволує гумористох и сатиричарох зоз тих просторох же би участвовали на явним конкурсу Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai csutka / Kucura Corncob 2025.

Тема шлєбодна. Роботи на сербским, руским або, зоз обезпеченим прекладом, на мадярским язику посилац на е-адресу fejsam@gmail.com.

По словох предсидателя Орґанизацийного одбору проф. др Михайла Фейси, свойо идеї креативци можу пренєсц зоз карикатуру, афоризмом, вицом, гумореску (зоз гумористичну приповедку або писню) и сатиричним твором (зоз писню або приповедку).

Конкурс отворени по 12. септембер 2025. року. Рукописи ше нє врацаю.

Фахови жири замерковани роботи наградзи на Централней манифестациї планованей за 29–30. новембер 2025. и обявени на сайту Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

За дзецинску часц Коцурскей чутки, т.є. за Коцурску чуточку орґанизаторе поволую шицки школи у Сербиї и иножемстве же би послали видео клипи зоз змаганя у будованю чардака зоз чуткох, як и подобово роботи на тему Ламачка 2025.

За Скечияду скечи треба приявиц по 1. новембер 2025.

Фахови жири будзе мерац и найдлугшу чутку, хтору на меранє треба принєсц на Централну манифестацию.