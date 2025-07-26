Розписани конкурс за „Найлєпше з Войводини”

НОВИ САД – У Покраїнскей влади вчера, 25. юлия, отримана конференция за медиї з нагоди розписованя конкурсу за здобуванє права за хаснованє ознаки квалитету „Найлєпше зоз Войводини” за 2025. рок.

Покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич визначел же ше ознака додзелює на три роки и же ше у тим чаше провадзи строга контрола квалитету. Як гварел, добитнїком ознаки оможлївене безплатне участвованє на значних манифестацийох на хторих участвує и Покраїнска влада.

На конфеенциї участвовала и директорка Туристичней орґанизациї Войводини Ясмина Белян Искрин хтора визначела же доставанє ознаки потвердзенє квалитету хтори треба оправдац.

Циль того проєкта же би ше препознало и наградзело найлєпши продукт, услугу и дїлованє, з чим ше потримує домашню привреду и туризем.

На конкурс ше можу приявиц правни и физични особи, поднїмателє и орґанизаторе манифестацийох зоз териториї АП Войводини, под условийом же продукти, лєбо услуги виполнюю шицки преписани стандарди, як и то же би манифестациї тирвали найменєй єден дзень.

Приявиц ше мож по 25. септембер.