Конкурс Одбору за службене хаснованє язика и писма НСР

РУСКИ КЕРЕСТУР – На остатнєй схадзки Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох, хтора отримана 23. децембра 2025. року, медзи иншим, бешедоване и о кампанї за упис до окремного виберацкого списку и вирабяню рекламного материялу.

Тих дньох предсидатель Одбору за службене хаснованє язика и писма проф. др Михайло Фейса послал текст явней поволанки хтори преношиме у цалосци:

„Одбор за службене хаснованє язика и писма Националного совиту рускей националней меншини розписує явну поволанку за участвованє на конкурсу за идейне ришенє, хторе Одбор будзе хасновац у периодзе по виходзенє термина за уписованє до Окремного виберанкового списку за виберанки за нове зволанє Националного совиту рускей националней меншини того року. Идейне ришенє ше применї за виробок плакатох, флаєрох, билбордох у 6 општинох дзе руски язик у службеним хаснованю и видео-клипох. Одбор вибере и наградзи авторку/автора найлєпшого ришеня зоз награду од 10.000 динари, хтори придзе у ПДФ-форми на е-адресу предсидателя Одбора за службене хаснованє язика и писма проф. др Михайла Фейси fejsam@gmail.com, або на е-адресу НСР rusovit@mts.rs по 20. май 2026. року.”