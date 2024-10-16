Конкурс за подобово роботи на тему „Символи соживота националних меншинох”

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, односно проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”, розписує Конкурс за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализма и унапредзеня медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Символи соживота националних меншинох”.

Право участвовац маю школяре нїзших класох (од 1. по 4. класу) основних школох зоз АП Войводини.

На конкурс ше подноши материял у форми подобовей роботи.

У рамикох наведзеней теми, авторски материял би мал виражиц автентичне особне видзенє етнїчней рижнородносци або културни специфичносци етнїчних заєднїцох зоз АП Войводини.

Формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож превжац на интернет боку FESAP, лєбо на интернет боку Секретарияту.

Термин за подношенє роботох 23. октобер 2024. року.