Конкурс за автошедзиска тирва по пияток

ЖАБЕЛЬ – Конкурс за додзельованє безплатних дзецинских автошедзискох хтори розписала Општинска рада Општини Жабель и Совит за безпечносц у транспорту општини, у сотруднїцтве зоз Аґенцию за безпечносц у транспорту Републики Сербиї, тирва по пияток, 17. мая.

Єден з условийох за доставанє безплатного автошедзиска же би родичи присуствовали на едукациї о їх хаснованю, як и же дзецко народзене прешлого року, же є першенародзене у фамелиї односно при обидвоїх родичох, же би голєм єдно од родичох мало пребувалїще на териториї општини найменєй два роки и же голєм єдно од родичох власнїк авта. Кед же першенародзене дзецко двойнята – и друге дзецко достанє автошедзиско.

З документацию треба приложиц вивод зоз матичней кнїжки народзених дзецка, фотокопию особней карточки родичох, очитану вожацку дозволу, як и пополнєти формулар хтори мож превжац на сайту Општини Жабель. Формулар и други информациї о Конкурсу мож достац у будинку Општини, у улїци Николи Тесли 45 у Жаблю, у канцелариї число 100 або на 021/831-176.

Подполну документацию треба придац до Шалтер сали у општинским будинку у Жаблю або послац по пошти на уж спомнуту адресу и зоз обовязним назначеньом, у обидвох случайох, Явна поволанка за едукацию за правилне хаснованє автошедзискох.