Конкурс за Буджетски фонд за национални меншини будзе розписани юлию

БЕОҐРАД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов, на схадзки Совиту за национални меншини котра отримана 22. юния, представел наступни активносци того министерства у обласци унапредзеня положеня и правох припаднїкох националних меншинох. Министер Жиґманов визначел же його Министерство адреса на хторей треба ришовац шицки питаня вязани за национални совити, и у тим предлужи сотрудзовац зоз шицкима державнима орґанами на шицких уровньох власци.

На схадзки на котрей були представителє националних совитох та и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, єдногласно усвоєни Предлог програми за додзельованє средствох з Буджетского фонду за национални меншини, з котрим предвидзене же култура приоритетна обласц з котрей ше програми и проєкти буду финансовац з того фонду у 2023. року.

Средства з Буджетского фонду обеспечени зоз Законом о буджету Републики Сербиї и сума виноши 30.000.000 динари, а буду додзелєни прейґ явного конкурсу котри Министерство розпише у юлию.

Циль конкурсу будзе унапредзиц и змоцнїц културно-язични идентитет националних меншинох у Сербиї. Конкуровац годни и нашо руски здруженя и установи котрим снователь Национални совит Руснацох.

На схадзки було нагоди и же би представителє националних совитох винєсли свойо проблеми, та предсидатель нашого НС Йоаким Рац бешедовал о найзначнєйших проблемох у нашей заєднїци, а акцентовал образованє и поволал присутних и на означованє 270-рочнїци образованя по руски котра будзе на єшень.

На схадзки Совиту за национални меншини були присутни и представителє ище шейсц ресорних Министерствох.

Пред схадзку Совиту, представителє националних совитох отримали и схадзку Координациї националних совитох у представнїцтве Националного совоту Ромох. На схадзки на нови штирирочни мандат вибрани предшедовац праве ромски НС, место потерашнього македонского, а место подпредсидателя Координациї додзелєне Националней ради Горватох.

На тей схадзки наш Национални совит представяли предсидатель Йоаким Рац, и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач.