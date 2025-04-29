Скупштина Сербиї розписала нови конкурс за членох РЕМ-а, студенти претаргли блокаду РТС-а

БЕОҐРАД – Одбор за културу и информованє розписал нови конкурс за вибор кандидатох за членох Совиту РЕМ-а, студенти обявели же ше закончує блокада будинкох РТС-а у Таковскей и Абердаровей улїци и студия на Кошутняку.

На схадзки Одбору за културу и информованє, хтора отримана 28. априла понїщени скорейши поступок за предкладанє кандидатох за вибор членох Совиту Реґулаторного цела за електронски медиї (РЕМ) зоз новембра 2024. року, и усвоєна одлука же би ше розписало нови конкурс.

Зоз тим сполнєта вимога студентох, хтори два тижнї, од пондзелку 14. априла, блокирали будинки Радио-телевизиї Сербиї и вимагали розписованє нового конкурсу за членох Совиту РЕМ-а.

Студенти блокирали будинки РТС-а прето же були нєзадовольни зоз информованьом явного сервису о вецеймешачних протестох и студентских вимогох.

Совит РЕМ-а ма дзевец члени, хтори би требали буц фаховци зоз рижних обласцох. Мандат им тирва 6 роки, а вибера их Народна скупштина зоз векшину гласох на предклад овласценого предкладателя.