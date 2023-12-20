Конкурс за Фестивал „Ружова заградка 2024” тирва по нєшка

НОВИ САД – Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини розписала конкурс за нови руски шпиванки за Фестивал „Ружова заградка 2024”.

Участвовац маю право шицки заинтересовани особи (композиторе и текстописателє) державянє Републики Сербиї и странски державянє, з тим же иста особа може буц коавтор двох шпиванкох. На конкурсу нє можу участвовац члени конкурсней комисиї, котра прави вибор шпиванкох.

Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц виводзени анї обявени, а муша буц у духу рускей музики. Дошлєбодзене приявйованє шпиванкох котри компоновани на иснуюци текст, односно на уж обявени поетски твор, под условийом же автор текста, односно його нашлїднїки, дали согласносц и же исти текст нє хасновани за компонованє и обявйованє музичних творох.

Приява на конкурс ше посила по пошти, або придава особнє, на адресу:

ЯВНА МЕДИЙСКА УСТАНОВА

„РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЯ ВОЙВОДИНИ”

Радио Нови Сад – за Фестивал „РУЖОВА ЗАГРАДКА 2024”

НЄ ОТВЕРАЦ

Каменїцка драга 45

Нови Сад – Петроварадин

Приява ше состої з двох ковертох (означених як Коверта 1 и Коверта 2), зоз шлїдуюцим змистом: Коверта 1 – нотни запис композициї и текст на руским язику (обидва у трох прикладнїкох), под шифру и Коверта 2 – ришенє шифри, з податками о коавторох (композитор и текстописатель): 1. мено и презвиско, 2. адреса, 3. контакт телефон и e-mail.

Конкурс тирва по 20. децембер 2023. року од дня обявйованя на веб-сайту Радио-телевизиї Войводини и у новинох „Руске слово”.

Шицки додатни информациї мож достац на телефон +381 21 290-2577