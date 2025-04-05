РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє нємецкей орґанизациї „Help Serbia” 3. априла у Майсторским доме у Руским Керестуре представели проєкт „Помоц при занятосци и самозанятосци загрожених ґрупох” хтори финансує Шведска влада прейґ Шведскей аґенциї за медзинародни розвой и сотруднїцство Сида, а у рамикох хторого отворени конкурс за приявйованє за ґрант у опреми.

Заинтересовани особи зоз реалнима бизнис идеями можу конкуровац за потримовку у опреми за порушованє або розвой одредзеней дїялносци у вредносци од – 2.000 евра або 3.600 евра зоз условийом же би ше заняло и єдну нєзаняту особу.

Попри опреми, хаснователє хтори прейду два фази селекциї и подпишу контракт о донациї, буду мац можлївосц нащивйовац и дїловни и фахово обуки у скадзе зоз потребами и планами за розвой активносцох.

Совитованє тиж обезпечене у сотруднїцстве зоз локалнима партнерами под час тирваня проєкту.

Обовязка хасновательох хтори подпишу контракт о донациї зоз Хелпом же би – дали учасц од 10 одсто од вредносци донираней опреми, потим же би реґистровали дїялносц, як и же би нащивйовали обуки хтори орґанизує Хелп.

Предносц маю нєзаняти члени загрожених ґрупох жительства зоз звекшаним ризиком од социялного виключованя як цо – длугорочно нєзаняти, жени, млади, руралне жительство, фамелиї з вецей членами…

Подробнєйше о конкурсу и формулар за приявйованє на конкурс мож найсц на сайту орґанизациї help-serbia.org.rs.