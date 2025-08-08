ИнформованєРутенпресТексти

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа „Заградка“

автор В. Вуячич
НОВИ САД – Од нєшка и урядово отворени конкурс за главного редактора часописа „Заградка“, а по Одлуки о розписованю Явней оглашки за вибор главного редактора часописа „Заградка“, хтору принєсол УО на порядней схадзки 4. авґуста 2025. року.

Явна поволанка за вибор главного редактора часописа „Заградка“ обявена нєшка у 33. чишлє новинох „Руске слово”, як и на сайту Установи, а формулар Вияви мож превжац зоз сайту НВУ „Руске слово“, або директно у Установи.

Главного редактора часописа „Заградка“ вибера ше на 4 роки, з можлївосцу же би бул ознова вибрани. По потреби окончи ше розгварка зоз кандидатами пре утвердзованє знаня руского язика.

Прияву на Явну оглашку подноши ше Управному одбору НВУ „Руске слово” у чаше 15 днї од дня обявйованя тей оглашки.

Прияви ше посила на адресу: Новинско-видавательна установа „Руске слово” Нови Сад Футожска 2/III, з надпомнуцом: За Явну оглашку за главного редактора часописа „Заградка“.

