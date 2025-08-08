Нєшка отворени Конкурс за вибор главного редактора новинох „Руске слово”

НОВИ САД – Од нєшка и урядово отворени конкурс за вибор главного редактора новинох „Руске слово”, а по Одлуки о розписованю Явней оглашки за вибор главного редактора новинох „Руске слово” хтору принєсол УО на порядней схадзки 4. авґуста 2025. року.

Явна поволанка за вибор главного редактора новинох „Руске слово” обявена нєшка у 33. чишлє новинох „Руске слово”, як и на сайту Установи, а формулар Вияви мож превжац зоз сайту НВУ „Руске слово“, або директно у Установи..

Главного редактора новинох „Руске слово” вибера ше на 4 роки, з можлївосцу же би бул ознова вибрани. По потреби окончи ше розгварка зоз кандидатами пре утвердзованє знаня руского язика.

Прияву на Явну оглашку подноши ше Управному одбору НВУ „Руске слово” у чаше 15 днї од дня обявйованя тей оглашки.

Прияви ше посила на адресу: Новинско-видавательна установа „Руске слово” Нови Сад Футожска 2/III, з надпомнуцом „За Явну оглашку за главного редактора новинох НВУ „Руске слово”.