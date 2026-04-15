Конкурс за културу и уметносц, церкви и вирски заєднїци

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель стреду, 8. априла, розписала явни конкурс за финансованє або/и софинансованє проєктох/програмох у култури и уметносци у 2026. року. За тоти намени предвидзене розподзелїц два и пол милиони динари.

Право на хаснованє буджетских средствох маю субєкти у култури котрим шедзиско на териториї општини Жабель, котри реґистровани за окончованє роботох у обласци култури, а право на хаснованє тих средствох маю и церкви и вирски заєднїци котри исную на териториї општини под условийом же су ношителє реализациї проєкта у обласци култури.

Конкурс отворени по 30. април.

Вецей информациї мож пречитац, та и превжац конкурсну документацию, на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs, а информовац ше мож и на число телефона 064/30-47-237 або на имейл bstojanov87@gmail.com.