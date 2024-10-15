Розписани Конкурс за вибор литерарней роботи

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, односно проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”, розписує Конкурс за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализма и унапредзеня медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву „Кед би я о тим одлучовал – Вибудов толерантнєйшого дружтва”.

Право участвовац маю школяре висших класох (од 5. по 8. класу) основних школох зоз АП Войводини.

На конкурс ше подноши литерарну роботу з яку ше описує як ше чува и пестує традицию националних меншинох у єдним мултикултуралним штредку.

Формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож превжац на интернет боку FESAP, лєбо на интернет боку Секретарияту.

Термин за подношенє роботох 23. октобер 2024. року.