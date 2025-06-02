Конкурс за вибор подобовей роботи на тему „Краса мултикултуралносци”

НОВИ САД – Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву, Нови Сад (ФЕСАП), у сотруднїцтве з Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, у рамикох подпроєкту Мултикултурализем на клик у 2025. року, односно проєкту Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини, розписує Конкурс за подношенє авторских материялох на тему промовованя мултикултурализма и унапредзованя медзинационалней толеранциї и очуваня културного идентитету етнїчних заєднїцох у АП Войводини, под назву Краса мултикултуралносци.

Право участвовац маю школяре висших класох, од 5. по 8. класу, основних школох зоз териториї АП Войводини.

На конкурс ше подноши подобову роботу з яку ше описує як ше чува и пестує традицию националних меншинох у єдним мултикултуралним штредку.

У рамикох наведзеней теми, авторски материял ма виражиц автентичне особне видзенє етнїчней рижнородносци або културни специфичносци етнїчних заєднїцох зоз АП Войводини.

Формулари провадзацей документациї за участвованє на конкурсу мож найсц на интернет-боку ФЕСАП-у, або на интернет-боку Секретарияту.

Термин за подношенє роботох то 6. юний 2025. року.