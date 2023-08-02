Конкурс за полицийну обуку

БЕОҐРАД – Министерство нукашнїх дїлох розписало конкурс за упис до Центру за основну полицийну обуку у Сримскей Каменїци, дзе 1.100 особи буду фахово оспособени за окончованє роботох униформованого полицийного службенїка за потреби полицийних управох у Сербиї.

За роботу полицийного службенїка на роботним месце полицай буду ше оспособйовац 550 особи, 300 за роботу транспортни полицай и 250 за роботу гранїчни полицай. Заинтересовани ше можу приявиц по 11. авґуст, а кандидати треба же би ше такой вияшнєли за хторе роботне место ше жадаю оспособйовац.

Условия конкурсу мож опатриц на сайту Министерства нукашнїх дїлох и Центру за основну полицийну обуку.