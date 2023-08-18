Конкурс за пописовачох за Попис польопривреди 2023

БЕОҐРАД – Републични завод за статистику обявел Явну поволанку шицким заинтересованим кандидатом же би ше приявели за роботу пописовача за потреби реализованя Пописа польопривреди 2023, хтори будзе у периоду од 1. октобра по 15. децембер 2023. року.

Заинтересовани кандидати ше можу приявиц з пополньованьом електронскей прияви на сайту Републичного завода за статистику по 21. авґуст до 20 годзин.

Кандидати за пописовачох треба же би були державянє Сербиї, же би були старши як 18 роки, же би мали голєм трирочне штреднє образованє, же би нє були осудзовани и же би процив нїх нє було порушане вишлїдзованє, анї виновни поступок.

Пописоваче маю обовязку скорей початку попису присуствовац пейцдньовей обуки и звладац методолоґию Пописа и роботу у апликациї за зберанє податкох. Приявени кандидати буду ранґовани на основи податкох зоз прияви зоз општини у хторей маю приявене пребивалїще, або пребуванє и витворених бодох на тесту.

У Сербиї буду анґажовани 2.842 пописоваче, у општини Кула буду анґажовани 17 пописоваче, у општини Вербас 15, у општини Шид 20, у општини Жабель 18, и у Новим Садзе 36 пописоваче.

Пописоваче за правилно пополнєти комплетни упитнїк по ґаздовстве достаню 600 динари за упитнїк з основнима питанями и по 100 динари за кажди пополнєти модул, односно сет додатних питаньох. Попри тим, буду плацени реални драгово трошки пописовачох за роботи на терену и надополнєнє за хаснованє мобилного телефона и интернета и будзе обезпечене єдзенє под час обуки.

Зберанє податкох на терену будзе од 1. октобра по 15. децембер, пописоваче обовязни пописац шицки єдинки пописа, спрам Адресара польопривредних ґаздовствох хтори им будзе додзелєни, так же буду хасновац лаптоп за уношенє податкох и електронски упитнїк.