Розписани Конкурс за средства потримовки младим

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал Конкурс за додзельованє средствох за потримовку младим у руралних подручох у АП Войводини, за хтори опредзелєне вкупно 100 милиони динари. Конкурс отворени по 13. юний.

Безповратни средства за потримовку инвестицийох утвердзує ше у суми 90 одсто вкупно прилаплївих трошкох инвестициї набавки опреми и польопривредней механїзациї, за вецейрочни засади и пластенїки, як и инвестициї у сектору пчоларства.

Подношитель прияви може поднєсц лєм єдну прияву по конкурсу.

Циль конкурсу, як ше визначує то демоґрафска обнова руралних подручох АП Войводини пре стимулованє оставаня младих у руралних подручох односно їх врацаня зоз городох.

Право на стимулацию витворюю физични особи старши як 18 роки хтори у чаше придаваня вимоги нє шму мац вецей як 40 роки, хтори першираз уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох як ношителє польопривредного ґаздовства после 1. априла 2024. року и нє витворйовали право на стимулациї.

Додава ше же право на стимулациї витворюю подношителє прияви хтори маю пребувалїще у населєним месце у хторим ше находза шедзиска городох Нови Сад, Суботица, Зренянин, Панчево, Вершец, Сримска Митровица, Кикинда и Зомбор.