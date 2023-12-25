Конкурс за упис до Центру за основну полицийну обуку

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – Министерство нукашнїх дїлох уписує до Центру за основну полицийну обуку у Сримскей Каменїци 1.100 початнїкох на фахове оспособйованє за окончованє роботох униформованого полицийного службенїка на роботним месце полицайца (550), транспортного полицайца за роботи транспортних нєзґодох (300) и гранїчного полицайца (250).

Документи мож придац по 29. децембер 2023. року.

Вецей о конкурсу, условийох и способу подношеня прияви мож дознац на интернет боку Центра за основну полицийну овуку на тим линку.