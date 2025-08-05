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Розписани штири нови конкурси

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 7 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци розписал штири нови конкурси, два зоз обласци образованя и два зоз обласци витворйованя правох националних меншинох – националних заєднїцох.

Прейґ тих конкурсох, вкупно ше додзелює 150 милиони динари, хтори розпоредзени на таки способ:

1. За финансованє и софинансованє реконструкциї, адаптациї, санациї, инвестицийного и отримованя обєктох установох основного образованя и воспитаня и на териториї Автономней покраїни Войводини будзе видвоєне 100 милиони динари;

2. За набавку опреми у школох (20 милиони динари – за основни школи и 10 милиони динари – за штреднї школи) будзе унапрямене 30 милиони динари;

3. За додзельованє буджетних средствох орґаном и орґанизацийом у Автономней покраїни Войводини у чиєй роботи ше службено хаснує язики и писма националних меншинох – националних заєднїцох будзе видвоєне 10 милиони динари;

4. За софинансованє програмох и проєктох за очуванє и пестованє мултикултуралносци и медзинационалней толеранциї будзе унапрямене 10 милиони динари.

Термин за подношенє прияви под точку 1 по 1. септембер, док за конкурси под другима точками термин апликованя по 25. авґуст 2025. року.

Прияви з потребну документацию ше доручує особнє у писарнїци покраїнских орґанох управи у Новим Садзе, або по пошти на тоту адресу:

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, з назначеньом назви конкурсу/програми и проєкту. Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад. Формулар питальнїка з прилогами, як и вецей информациї о условийох конкурованя, мож найсц на сайту Секретарията.

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