Покраїнски секретарият за образованє розписал ище три нови конкурси

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци розписал ище три нови конкурси з обласци образованя.

Прейґ тих конкурсох, вкупно ше додзелює 60 милиони динари, хтори розпоредзени на таки способ:

1. За финансованє и софинансованє активносцох хтори вязани за унапредзованє безпечносци обєктох установох основного и штреднього образованя и воспитаня на териториї Aвтономней покраїни Войводини за 2025. рок – виводзенє роботох будзе видвоєне 25 милиони динари (12,5 милиони динари – за основни школи и 12,5 милиони динари – за штреднї школи);

2. За финансованє и софинансованє проєктох у обласци дзвиганя квалитету образовно – воспитного процесу основного образованя – трошки пребуваня и превоженя школярох трецих класох основних школох з териториї АП Войводини и анґажованя їх наставнїкох у свойству провадзачох у креативним центру „Гертеленди Баїч“ у Бочару за 2025. рок будзе унапрямене 10 милиони динари;

3. финансованє и софинансованє активносцох хтори вязани за унапредзованє безпечносци обєктох установох основного и штреднього образованя и воспитаня на териториї Aвтономней покраїни Войводини – набавка опреми, у 2025. року будзе видвоєне 25 милиони динари (17,5 милиони динари – за основни школи и 7,5 милиони динари – за штреднї школи);

Термин за подношенє прияви под точку 1 по 5. септембер, под точку 2 по 22. авґуст и под точку 3 термин апликованя по 4. септембер 2025. року.

Прияви з потребну документацию ше доручує особнє у писарнїци покраїнских орґанох управи у Новим, або по пошти на тоту адресу:

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, з назначеньом назви конкурсу/програми и проєкту. Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад. Формулар питальнїка з прилогами, як и вецей информациї о условийох конкурованя, мож найсц на сайту Секретарияту.