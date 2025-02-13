Розписани закончуюци круг конкурсох з обласци образованя

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци 12. фебруара розписал закончуюци круг конкурсох у 2025. року з обласци образованя.

Конкурс за финансованє и софинансованє модернизациї инфраструктури – набавки опреми за установи основного и штреднього образованя и воспитаня на териториї АП Войводини у 2025. року.

Конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох за дзвиганє квалитету основного и штреднього образованя – промовованє и унапредзенє безпечносци школярох у основних и штреднїх школох на териториї AП Войводини у 2025. року.

Конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци основного и штреднього образованя у АП Войводини у 2025. року.

Приявиц за конкурси ше мож по 14. марец 2025. року.

Прияви з потребну документацию ше доручує особнє у писарнїци покраїнских орґанох управи у Новим Садзе (у прижемю будинку Покраїнскей влади) або по пошти на тоту адресу: Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, з назначеньом назви конкурсу/програми и проєкту. Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад. Формулар питальнїка з прилогами мож найсц на сайту Секретарията.