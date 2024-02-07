Конституоване нове зволанє парламентa

БЕОҐРАД – У Скупштини Сербиї вчера, 6. фебруара отримана Перша (конститутивна) схадзка Народней скупштини Републики Сербиї.

Мандати потвердзени шицким 250 посланїком, зоз чим конституоване нове зволанє парламента. После потвердзованя мандатох посланїки пришагали.

Часц посланїкох пришагала у сали Народней скупштини, покля посланїки коалициї „Сербия процив насилства” коалициї НАДА пришагали у голу.

Предшедуюци найстарши посланїк зоз лїстини „Александар Вучич – Сербия нє шме стануц” Стоян Раденович гварел же зоз тим нєшкайша робота закончена, а посланїки о предлуженю схадзки буду обвисцени познєйше.