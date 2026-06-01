Конституоване Роботне цело за младих

НОВИ САД – На соботовей конститутивней схадзки Роботного цела за младих, отриманей у Заводу за културу войводянских Руснацох, и урядово почало робиц тото цело Националного совиту Руснацох.

Схадзку отворел предсидатель Роботного цела за младих Дарко Заґорац, а за його заменїка вибрани Петро Хромиш зоз Дюрдьова.

Члени на схадзки по дньовим шоре спатрали дїялносц Цела у 2025. року, алє принєсли и план роботи за тот рок, котри годни реализовац з буджетом од 400.000 динари.

Найважнєйша точка на схадзки було розписованє Конкурса за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци у 2026. року, а котри тирва од нєшка, 1. юния, по 1. юлий.

Члени того зволаня Роботного цела за младих то Дарко Заґорац, Петро Хромиш, Адрияна Фейди, Александар Ґнип, Алексей Кухар, Марко Раїч, Срдян Ґовля, Йована Стрибер и Мартина Уйфалуши.