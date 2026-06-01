Конституоване Роботне цело за науку у новим зволаню

НОВИ САД – Порядна 3. схадзка Роботного цела (РЦ) за науку Националного совиту Руснацох отримана всоботу, 30. мая у шедзиску Завода за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

На схадзки хтору зволал предсидатель РЦ др Юлиян Рамач а присуствовали пейц од дзевец членох, урядово конституоване РЦ за науку у актуалним зволаню, а за заменїка предсидателя и записнїчара вибрани др Михайло Фейса, хтори по конєц и водзел схадзку.

Попри формалних точкох дньового шора, на схадзки конциповани план роботи и проєкти Цела у чечуцим року, а дискутоване о Националней стратеґиї за период 2026-2031. рок, хтору, як було слова на схадзки, актуалне зволанє Националного совиту Руснацох планує пририхтац и прилапиц по конєц свойого мандату, на єшень того року.