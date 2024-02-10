Конституовани Републични парламент Сербиї

Мешац и пол после виберанкох Сербия достала нови парламент. За власц тот парламент леґални, за опозицию є нєлеґални и нєлеґитимни. Святочна схадзка почала зоз интонованьом гимни Републики Сербиї, а после лєм даскелїх минутох опозиция почала гвиздац и дзвигац транспаренти на котрих писало же виберанки покрадзени и же Косово Сербия. Обвиньованя и кричаня було з обидвох бокох и то була атмосфера на конституованю нового, 14. зволаня Републичного парламенту.

Потим ушлїдзела пришага посланїкох у трох верзийох. Позиция пришагу положела у сали, а опозицийна лїстина „Нада” и „Сербия процив насилства” свойо пришаги дали звонка сали у голу Скупштини. Конститутивна схадзка до конца остала нє закончена, бо на нєй нє вибрани предсидатель и подпредсидатель Скупштини, як и роботни цела и їх предсидателє и подпредсидателє.

До парламенту вошли дзешец лїстини, од котрих пейц меншински. Найвецей посланїкох будзе мац лїстина „Александар Вучич – Сербия нє шме стануц”, и то 129, „Сербия процив насилства” будзе мац 65, „Социялистична партия Сербиї” и „Єдинствена Сербия” буду мац 18 посланїкох, а з лїстини „Нада” и „Ми – глас з народу” по 13 посланїкох.

Од меншинских лїстинох найвецей посланїкох буду мац „Союз войводянских Мадярох”, и то шейсцох, „СДА Санджаку” и коалиция „Странка правди и помиреня” и „Демократски союз войводянских Горватох” по двох посланїкох, а „Албанска партия за демократске дїйствованє” и „Руска странка” по єдного.

Опрез Скупштини авта були прекрити зоз капусту, бо студенти виведли перформанс масковани як заяци, односно активисти з орґанизациї „Швита”. Студенти поручели же виберацки списки дзирави як капуста. Нє хибели анї традицийни хвильки – червени тепих на уходзе до Скупштини, святочна ґарда, сликованє на скупштинских ґарадичох. Обачене же хибели представнїки дипломатского кору.

Кеди ше предлужи конститутивна схадзка за тераз ше ище нє зна, а од опозицийних странкох лєм „Демократска странка” нє присуствовала конститутивней схадзки. Зоз Европи сцигує резолуция Европского парламенту о виберанкох у Сербиї, хтора, вироятно, унапрями будуци политични живот у Сербиї.

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