Конституовани Одбор за информованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох (НСР), вчера, 6. марца отримана 10. схадзка Одбору за информованє, а на тот завод конститутивна схадзка, понеже прешлого року у юлию задзековали шицки члени того Одбору котри були меновани на початку мандату терашнього зволаня Националного совиту.

Схадзку водзела предсидателька Одбору Мартица Тамаш, а присунти були и Михайло Катона котри вибрани за заменїка предсидательки, Владо Джуджар, Златка Чизмар, и Мирон Джуня. Попри нїх, членство верификоване и членом котри нє були присунти, а то: Саня Тиркайло, Єлена Перкович, и Лїляна Кирда. Спред служби НСР була секретар Таня Арва Планчак.

По дньовим шоре прилапени записнїк зоз предходней схадзки, потим Звит о роботи зоз прешлого року, як и План за наиходзаци рок. У Плану визначене же фокус роботи у тим року будзе на промоциї упису до Окремного виберацкого списку у сотруднїцтве з другима одборами, потим же би були потримовка орґанизованю семинарох за младих новинарох у руских редакцийох, та участвованє у виробку новей Националней стратеґиї, потримац програму по руски на радию у Шидзе, и потримац основанє радия Руски Керестур.

Попри тим, озбильно ше дискутовало о инґеренцийох и компетенцийох того Одбору, и же чи треба и на яки способ анализовац роботу руских медийох, та аж и о тим кельо ше Одбор може мишац до ушорйовацкей политики спомнутих медийох.

Най здогаднєме, мандат терашньому зволаню Националного совиту вицека на єшень кед буду розписани порядни виберанки за шицки национални совити, та потамаль будзе тирвац и мандат новоформованому Одбору за информованє.