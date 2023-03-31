Конституовани Одбор за културу, розписани Конкурс

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох конституовани на вчера вечар отриманей схадзки у шедзиску НС. Одбор розписал и свой Конкурс за финансованє манифестацийох котри будзе тирвац од нєшка 31. марца по 21. април.

Схадзку водзела предсидателька Одбору Мелания Мали, а присутни були ище пецеро члени од осмерих. За заменїка предсидателя одредзена Наташа Еделински Миколка. На схадзки були присутни и предсидатель, и секретар НС Йоаким Рац и Таня Арва Планчак и предсидатель ВО Желько Ковач.

Одбор у предлуженю схадзки розпатрал и утвердзел тогорочни Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох на котрим ше находза коло 20 манифестациї. Календар прилапени з тим же ше ище за три манифестациї будзе одлучовац шлїдуюци раз.

За Конкурс Одбору за образованє за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2023. року одобрени средства 1.100.000 динари, а остаток буджету того Одбору, у суми 150.000 динари як и предходних рокох, зохабени за финансованє трошкох одходу наших КУД-ох на манифестациї до Миклошевцох и Петровцох.

Шлїдуюца заєднїцка схадзка Одбору за културу и Вивершного одбору НС одредзена за 5. април и будзе отримана прейґ ЗУМ платформи.