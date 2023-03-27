Конституовани Одбор за образованє Националного совиту

КОЦУР − У просторийох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре всоботу пополадню, 25. марца, отримана Конститутивна схадзка Одбору за образованє Националного совиту (НС) Руснацох.

Зоз схадзку предшедовала предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа, а попри пейцох, од дзевец членох Одбору, присутни були и предсидатель НС Руснацох Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак. Тиж, схадзки присуствовали и други члени НС Руснацох зоз Коцура, як и Тим за превенцию осипованя школярох Основней школи „Братство єдинство”.

Перша часц схадзки одношела ше на формованє Одбору за образованє у тим зволаню Националного совиту. Одбор за образованє конституовани, творя го дзевец члени, и то Наталия Будински, Любица Няради и Даниєла Сопка зоз Руского Керестура, Єлена Кухар зоз Дюрдьова, Ана Мария Рац зоз Нового Саду, Наташа Еделински Миколка зоз Шиду и Сенка Мученски и Славица Чельовски зоз Коцура. По словох предсидательки Одбору Олени Папуґа, вибрани таки состав же би цале нашо образованє у рижних формох було заступене у тим Одборе.

Тиж, у конститутивней часци схадзки вибрана и заменїца предсидательки Одбору за образованє НС Руснацох, то будзе Ана Мария Рац.

Друга часц схадзки була пошвецена нашому образованю, односно розправяло ше о проблему зоз уписованьом школярох до першей класи руского оддзелєня у Коцуре. Понеже ше зявел проблем у тим месце, як визначене, шицки присутни члени Одбору у преширеним составе активно участвовали у дискусиї и давали свойо предклади за його ришованє. През длугшу розгварку шицких присутних, винєшени велї проблеми у образованю и формовани дальши крочаї.

Одбор за образованє, як и на вецей заводи визначене, будзе мац вельо роботи у наиходзацим периоду, алє вшелїяк же до ришованя того проблему будзе мушиц буц активно уключени нє лєм Национални совит, алє цала наша заєднїца.