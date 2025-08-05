Конституовани нови Управни одбор НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – У просторийох НВУ „Руске слово” отримана конститутивна схадзка нового зволаня Управного одбору на мандат од штири роки, потим схадзка предлужена зоз порядним дньовим шором по котрим принєшени Одлуки о розписованю конкурсох за главних редакторох новинох „Руске слово”, и часописох „Мак” и „Заградка”.

У новим зволаню УО НВУ „Руске слово”, на месце предсидательки остала Златица Няради, котра тоту функцию окончовала и у предходним мандату, надалєй за єй заменїцу вибрана Силвия Орос Барна, а члени и Мирослава Даждиу, о. Владимир Еделински Миколка, Любомир Папуґа, и Ваня Дула, шицки як представнїки фаховцох зоз рускей заєднїци, док Блажена Хома Цветкович, Татяна Чулум и Марина Джуджар, членїци спред занятих тей установи.

Присутних зоз пригоднима словами поздравели предсидателька УО Златица Няради и директор „Руского слова” Борис Варґа, котри направели огляднуце на шицко цо поробене у остатнїх штирох рокох, дзе визначена робота на шлєбоди медийох, приношенє нового Статуту и Систематизациї, и розришованє маєтних питаньох.

Потим, принєшена Одлука о розписованю трох конкурсох за главних редакторох виданьох тей установи, новинох „Руске слово”, младежского часопису „Мак”, и дзецинского часопису „Заградка”. Прилапени текст Явних оглашкох, а догварене же конкурси буду розписани од 8. авґуста, и буду тирвац заключно зоз 25. авґустом.