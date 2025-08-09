Конституовани нови Управни одбор НВУ „Руске слово”

Предходни управни одбор поробел вельо, принєшени нови Статут и систематизация, робело ше на розришованю маєтних питаньох. Пред новим зволаньом стоя ище обовязки на чим ше будзе робиц у наступних штирох рокох

У просторийох НВУ „Руске слово”, пондзелок, 4. авґуста, отримана конститутивна схадзка нового зволаня Управного одбору на мандат од штири роки, а потим схадзка предлужена зоз порядним дньовим шором по котрим принєшени Одлуки о розписованю конкурсох за главних редакторох новинох „Руске слово”, и по першираз за часописи „Мак” и „Заградка”.

У новим зволаню УО НВУ „Руске слово”, на месце предсидательки остала Златица Няради зоз Петроварадину котра тоту функцию окончовала и у предходним мандату, надалєй за єй заменїцу вибрана Силвия Орос Барна зоз Руского Керестура, а члени и Мирослава Даждиу зоз Нового Саду, о. Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова, Любомир Папуґа зоз Коцура, и Ваня Дула зоз Дюрдьова, шицки як представнїки фаховцох зоз рускей заєднїци, док Блажена Хома Цветкович зоз Сримскей Каменїци, Татяна Чулум зоз Нового Саду и Марина Джуджар зоз Руского Керестура, членїци УО спред занятих тей Установи.

Присутних зоз пригоднима словами привитали предсидателька УО Златица Няради и директор „Руского слова” Борис Варґа, котри дали огляднуце на шицко цо поробене у остатнїх штирох рокох, дзе визначена робота на шлєбоди медийох, приношенє нового Статуту и систематизациї, и розришованє маєтних питаньох. Спомнуте и богате видавательство установи, медзинародни проєкти и же ше зоз фимру управя як зоз власним обисцом.

Потим принєшена Одлука о розписованю трох конкурсох за главних редакторох виданьох тей установи, новинох „Руске слово”, младежского часопису „Мак”, и дзецинского часопису „Заградка”. Прилапени текст Явних оглашкох, а догварене же конкурси буду розписани од пиятку, 8. авґуста, и буду тирвац заключно зоз пондзелком, т.є. 25. авґуста. Конкурс за главного редактора порядни, понеже потерашнєй редакторки вицека мандат, медзитим конкурси за главних редакторох Маку и Заградки новосц, и розписани су по першираз, понеже така одлука принєшена у новим Статуту.