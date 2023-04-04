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Конституовани Вивершни одбор Националного совиту Руснацох

автор А. Паланчанин
автор А. Паланчанин 131 Опатрене

НОВИ САД – У Руским културним центре (Йована Суботича 8) пондзелок, 3. априла отримана Конститутивна схадзка Вивершного одбору (ВО) у новим зволаню Националного совиту Руснацох.

За схадзку бул предложени Дньови шор зоз штирома точками хтори єдногласно прилапени: конституованє Вивершного одбору, приношенє Одлуки о вименкох Дїловнїку о роботи ВО, даванє думаня о назвох улїцох у Новим Саду и рижне.

У составе нового Вивершного одбору предсидатель Желько Ковач, и члени: Славица Катона, Нада Хромиш, Микола Кухар и Стеван Самочета.

Вименки Дїловнїку о робтои ВО одноша ше на пременку датуму кеди схадзка ВО отримана, а то 3. април, бо пред тим бул датум 26. фебруар. Друга пременка одряднїцох Дїловнїку ше однопши на число членох ВО, потераз було же Одбор чишлї шейсц члени и предсидателя, а тераз, по новим, будзе мац штири члени и предсидателя.

До Дїловнїку уведзена ище єдна вименка хтора ше одноши на можлївосц отримованя електронских схадзкох, а по потреби кед члени физично нє можу буц присутни и прейґ ЗУМ платформи.

Треца точка ше одношела на даванє назвох улїцом на териториї Городу Нови Сад, а после дискусиї и винєшених думаньох, прилапени понукнути предклади.

Под точку Рижне, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, наявел шлїдуюцу схадзку за стреду, 5. април, хтора би требала буц отримана прейґ ЗУМ платформи.

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