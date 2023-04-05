НОВИ САД – У будинку Радио-телевизиї Войводини (Сутєска 1), вовторок, 4. априла, отримана Конститутивна схадзка Одбору за информованє нового зволаня Националного совиту Руснацох (НСР).

Спрам Ришеня Националного совиту Руснацох, хторе прилапене на схадзки Совиту 16. марца того року, за предсидателя вибрани Златко Рамач, за заменїка Саня Маркович, а члени Яким Винаї, Мая Зазуляк Гарди, Ясмина Дюранїн, Ясмина Таушан и Мирослава Даждиу. На схадзки були присутни и предсидатель НСР Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач и секретар Таня Арва Планчак.

По констатованю же Одбор за информованє конституовани, члени у трецей точки Дньового шора дискутовали о плану роботи у наступним периодзе. Найвецей бешедоване о нових идейох у роботи, алє и о пласману буджетних средствох.

Потераз, як поведзене на схадзки, средства углавним були унапрямени на технїчне унапредзенє наших редакцийох. Односно найвецей пенєжи унапрямоване на купованє нєобходней опреми хтору хасную нашо редакциї. На тот завод, у плану запровадзованє новей идеї, а то же би ше би ше оформело информативну єдинку, лєбо як ше то сучаснєйше пове – хаб. Тота єдинка би зоз купену опрему служела за правенє подкасту, насампредз за потреби Националного совиту, односно його одборох, алє и же би ю хасновали и други заинтересовани руски установи.

Окрем того, то би було и добре место за обучованє будуцих членох руских редакцийох. Реализация тей идеї ище вше лєм у форми задумки, а по конєчну реализацию будзе требац шицко пораховац, и потим, спрам можлївосцох, вибрац и купиц нєобходну опрему.

Кед слово о финансийох, у буджету Одбору за информованє рахує ше на суму од 350.000 динари.

У предлуженю схадзки, под точку Рижне, предсидатель Националного совиту Йоаким Рац поинформовал членох Одбору о розгварки хтору нєдавно мал зоз окончовательом длужносци директора Явного медийного сервису РТВ Йожефом Клемом.