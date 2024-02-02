Конститутивна схадзка Скупштини Войводини заказана за 9. фебруар

НОВИ САД – Конститутивна схадзка нового зволаня Скупштини Войводини заказана на пияток, 9. фебруара на 10 годзин.

Першу схадзку Скупштини Войводини заказал Момо Чолакович, хтори ю и розпущел пред виберанками – сообщене зоз Скупштини АП Войводини.

У складзе зоз важацима одлуками, на першей схадзки Скупштини ше потвердзи мандати посланїкох, оформя ше посланїцки ґрупи, вибере ше предсидателя и подпредсидателя Скупштини, менує ше секретара Скупштини, о годно и оформиц роботни цела Скупштини.

Схадзка заказана после 30. януара як Покраїнска виберанкова комисия утвердзела Звит о запровадзених виберанкох за посланїки и додзелєли 120 мандати странком и коалицийом хтори прешли цензус.

На основу резултатох виберанкох, Сербскей напредней странки припадло 66 посланїцки мандати, коалициї „Сербия процив насилства” 30 мандати, Союз войводянских Мадярох ма дзевец, Социялистична партия Сербиї седем, а тельо будзе мац и коалиция Новей Демократскей странки Сербиї и Руху обнови Кральовини Сербиї, док меншинска лїстина Русийска странка будзе мац єден мандат.