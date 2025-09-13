Уручени контракти за купованє новей опреми

НОВИ САД – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович уручела вчера, 12. септембра, контракти о безповратних средствох за 39 компаниї зоз Войводини. За купованє новей опреми видвоєне 300 милиони динари зоз покраїнского буджету, а привреднїки уложа ище 700 милиони особни средствa.

По словох предсидательки влади, тоти укладаня допринєшу лєпшому водзеню роботи и отвераню нових роботних местох.

На додзельованю контрактох бул и покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцство и локалну самоуправу Александар Софич.