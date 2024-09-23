Нєшка Координация националних совитох

СУБОТИЦА – У Суботици нєшка и ютре, 23. и 24. септембра у Горватским доме – Матка у Суботици (Прерадовичова 11), будзе дводньова схадзка Координациї националних совитох (КНС) националних меншинох у Сербиї, хтору зволала терашня предшедуюца Координациї Ясна Войнич, предсидателька НС горватскей националней меншини.

Циль дводньовей схадзки Координациї зисц ше, розменїц искуства, представиц роботу националних совитох и вєдно ше пошвециц ключним питаньом и виволаньом зоз хторима ше национални совити зочую.

На першей роботней схадзки кажди Национални совит ма ше представиц и указац на свойо найвекши виволаня и потреби, алє и подзелїц основни информациї о роботи свойого совита.

На другей роботней схадзки вироби ше стратеґийни акцийни план за дальшу роботу Координациї националних совитох националних меншинох и будзе ше бешедовац о будуцих напрямкох дїлованя и функционованя Координациї.