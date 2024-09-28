Корнишони були глєдани и добре плацени

Пре тото же мало кошта на одкупу и же треба вельо укладац, у Руским Керестуре ше того року менєй продуковало огурки, односно корнишони. Окрем того, сезона обераня тирва коло три мешаци. Но, шицко завиши и од хвилї, бо ше часто случи же урожай ,,пообера” каменєц, як цо то було и прешлого року.

У Руским Керестуре ше того року, першираз после пейцох рокох, нє понукало услугу одкупу корнишoнох. Причини тому углавним же треба вельо укладац, фабрики мало плаца за нїх, нєдостаток роботней моци, а уж тераз и вше нєстабилнєйша хвиля.

Цена одредзує продукцию

Одкуп корнишонох роками окончовало подприємство „Т-пам” и Землєдїлска задруґа „Башта и шпайз”, хтори робу пласовали на домашнє тарґовище, медзитим, того року их продукователє предавали лєм по пияцох або дома.

– Того року зме першираз престали одкупйовац корнишони, бо продуковательох у валалє нє було. Думам же причина тота же єст менєй роботней моци и тото же фабрики мало понукли за нїх. Прешлого року бул и моцни ляд, та бул слаби и одкуп и урожай, а того року нє було заинтересованих. Тоти даскельо поєдинци цо предлужели продуковац, корнишони предавали з дому або на дружтвених мрежох – потолковал Павле Малацко, власнїк подприємства „Т-пам” додаваюци же кед би их нарок фабрики понукли драгше, прилаплїве продуковательом, же би корнишони ознова одкупйовали.

Єден зоз ридких у валалє хтори продукує корнишони то Тихомир Фейди, вон роками пестовал тоту заградкарску културу алє, як и шицки, и сам визначує же ше анґажовац оберачох нє виплаци.

Менше понуканє – векша цена

Того року продукователє були задовольни кельо коштали корнишони праве прето же пре високи температури и сушу урожай бул зменшани, а рошлїну могло виратовац лєм з констатним залїваньом и допатраньом.

– Пред двома роками зме мали посадзене 500 метери на мрежи. У фамелиї зме пецеро кажди дзень оберали по два годзини дньово, од 17 по 19, дакеди по 20 годзин вечар. Дакеди було 80, а дакеди 200 кили корнишонох. И сезона обераня тирвала скоро три мешаци, од конца юния, по половку септембра. Поведзме, кед добри рок, на 400 метерох єст коло 5.000 кили. На метер идзе по пейц рошлїни, цо значи же их було коло 2.000, а кажда рошлїна да коло 2 кили. То даяка мишанїна шицких трох класох – толкує Тихомир Фейди.

Як надпомнул, кед ше поровна прешли рок зоз тим, розлика барз велька. Окреме кед ше вежнє до огляду урожай и цена.

– Прешлого року сом, поведзме, мал 50 метери, алє бул ляд хтори досц збил корнишони, так же урожай бул мали, та прето и огурки були досц глєдани. Перша класа кошатала 115 динари, друга 75 и треца класа 20 динари. Того року сом познєйше посадзел огурки на коло 100 метери. Правел сом список заинтересованих купцох, и кед зме наоберали одредзене количество, явели зме купцом же би пришли по нїх. На початку авґуста людзе нє барз були заинтресовани купиц их, бо ше бали же кед буду класц жимнїцу же ше пре вельки горучави огурки у дунцох погубя, гоч су теди найлєпши – приповеда далєй Тихомир:

– Така робота ми баржей одвитує, бо ше можем лєпше орґанизовац, нє траци ше час як поведзме на одкупних местох за паприґу, дзе ше и по даскельо годзини чека на шор. Добре кед нє мушиш нїґдзе исц и шицко можеш предац дома, идеалне кед и по добрей цени. Того року зме задовольни кельо коштало, 150 динари по кили, без сортираня по класох – закончує Тихомир.