Кошарки пошвецени и у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У Старим Вербаше у Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици внєдзелю, 12. априла зоз Службу Божу и пошвецаньом пасхалного єдзеня преславена Велька ноц.

Вельку Службу Божу того дня служел домашнї парох о. Алексий Гудак, а на нєй було присутне барз вельке число домашнїх парохиянох и їх госцох. По Служби, о. Гудак у церковней порти пошвецел числени кошарки зоз пасхалним єдзеньом котри принєсли вирни.

З тей нагоди, о. Гудак повинчовал швето шицким присутним, и пожадал им же би тот символ мира однєсли до своїх обисцох и своїх фамелийох. Попри тим, вихасновал нагоду подзековац шицким котри подаровали на обнову церковних дзвонох котри после велїх рокох ознова дзвоня. На одходзе дому, после пошвецаня, було и мированє.

У Страсним тижню пред Вельку ноцу, старовербаски парохиянє означели Желєни штварток зоз Службу Божу 12 Евангелийох, ютредзень на Вельки пияток було хованє Исусово, а на Вельку соботу було Пасхалне бдиниє зоз Службу Божу. Ютредзень, на Шветли пондзелок у у Велькей Служби Божей тиж було мированє.