Тирва кошенє явних желєних поверхносцох

ВЕРБАС – Тих дньох у Вербаше екипи Дїловней єдинки „Чистота” запровадзую нову фазу кошеня явних желєних поверхносцох у цалей главней улїчки, по одобреню Фахового надпатраня Општинскей управи Вербас. Попри кошеня, окончує ше и орезованє живей огради.

Явни желєни поверхносци роботнїки коша машински и ручно, односно, зоз тримерами и самостойнима кошачками. Траву ше ушорює на поверхносцох у ширшим подручу центра, а орезує ше и живу ограду од початку главней улїчки по Виноґрадски ґузел.

Екипи „Чистоти” закончели кошенє найвекшей желєней поверхносци у варошу, покошена трава на шейсцох гектарох у парку у улїчки Лази Костича. По першомайски швета будзе тирвац ушорйованє желєних поверхносцох на спортских и дзецинских бавилїщох.

Заняти ЯКП „Комуналєц” з тей нагоди апеловали на гражданох же би нє руцали шмеце на явни желєни поверхносци и нє заґадзовали животни стредок.