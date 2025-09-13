Костельникова єшень будзе у новембре, Ясмина Дюранїн нова предсидателька

РУСКИ КЕРЕСТУР – 32. Културна манифестация „Костельникова єшень” почнє на пияток, 14. новембра, утвердзене на вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору тей манифестациї, котра отримана у Доме култури.

Попри утвердзованя терминох, концепциї програми и технїчних елементох, окончене и примо-придаванє предсидательскей функциї того одбору, та место потерашнього предсидателя Миколи Шанту, тоту функцию будзе окончовац Ясмина Дюранїн, а вона надалєй и водзела схадзку.

По традициї, Манифестация почнє у Руским Керестуре у Школи „Петро Кузмяк” зоз промоцию кнїжкох за дзеци, як и у Доме култури, у вечаршей програми, дзе буду отримани стретнуца зоз писателями. За исти вечар запланована и вистава фотоґрафийох автора Петра Дешича, а у рамикох Костельниковей єшенї будзе и Мултимедиялна програма за младих „Дньовкаˮ.

Тото цо визначене як новина того року, то же ше промоцию кнїжкох за дзеци отрима и у Кули, док програма Костельниковей єшенї, окрем у Кули, Дюрдьове, Коцуре и Шиду, того року будзе и у Новим Садзе. Точни термини ище буду утвердзени.

Тиж, на предклад новей предсидательки Дюранїновей, прилапене же би ше часц централней програми у Керестуре, а под назву „Вечар здогадованьохˮ, пошвецело здогадованю на наших писательох, на значни датуми або институциї, та того року тота чесц припаднє нашому визначному писательови Юлиянови Надьови и його кнїжки „Валалски венцарˮ.

На схадзки ше найвецей бешедовало о кнїжкох хтори буду представени на Манифестациї, а хтори зоз тогорочней видавательней дїялносци НВУ „Руске словоˮ, дзепоєдни у совидавательстве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

Так, кед слово о кнїжкох за дзеци, предсавени буду – „Воденїчка на стриберним поточкуˮ автора Мирона Будинския, „Квитки з мамовей заградкиˮ Ана-Мариї Рацовей, кнїжка „Смачни лакоткиˮ авторки Меланиї Римар, сликовнїца за дзеци „Поняцаˮ авторки Ясмини Дюранїн и „Шарканї и делфиниˮ, автора Саши Палєнкаша.

Од литератури за старших представени буду кнїжки – Юлиян Тамаш „Рика Мономахˮ, „Саскачеван мой други дом – Панонски Руснаци на канадскей прериїˮ, „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиїˮ Дюра Латяк, „У мено єшенїˮ Михаела Еделински, а ту и пририхтани кнїжки за чийо друкованє ше чека средства городу Нового Саду – Михал Симунович „После файронтуˮ, Gumno 2025 (преклад по сербски поезиї и прози зоз зборнїкох „Гумно 1ˮ и „Гумно 2ˮ) и Зборнїк текстох з Фестивала малих сценских формох „Дюра Папгаргаїˮ – „Масонка II томˮ.

З огядом же три кнїжки спадаю до корпусу театралней дїялносци, на схадзки догварене же би ше їх обсяжнєйшу промоцию отримало и у рамикох наиходзацого Драмского мемориялу „Петро Ризнич Дядяˮ.

Таки кнїжки то – кнїжка театралних представох за дзеци „Шарканї и делфиниˮ автора Саши Палєнкаша, Зборнїк текстох з Фестивала малих сценских формох „Дюра Папгаргаїˮ – „Масонка II томˮ и Дюра Латяк „Руски народни театер ‘Петро Ризнич Дядя’ – 50 рокиˮ.