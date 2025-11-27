„Костельникова єшеньˮ ютре у Коцуре

КОЦУР – У рамикох 32. Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ на пияток, 28. новембра, у Подручней канцелариї Националного совити рускей националней меншини у Коцуре будзе отримана пригодна програма.

Того дня на 18 годзин будзе отримана промоция кнїжкох за старших: „После файронту” автора Михала Симуновича, „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї” Дюри Латяка, „Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902–1938)” о. др Юстина Бойка о хторей будзе бешедовац Сашо Сабадош и „У мено єшенї” Михаели Еделински.

Орґанизаторе поволали шицких заинтересованих же би нащивели просториї Подручней канцелариї и уживали у пририхтаней програми.