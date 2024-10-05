31. Костельникова єшень почнє 15. новембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна 31. Културна манифестация „Костельникова єшень”, почнє 15. новембра, утвердзене на першей схадзки Орґанизацийного одбору манифестациї, котра вчера вечар, 4. октобра отримана у Доме култури, а водзел ю предсидатель Одбору Микола Шанта.

Як и звичайно Манифестация почнє у Руским Керестуре дзе у Школи „Петро Кузмяк” и у Доме култури у Руским Керестуре буду отримани стретнуца зоз писателями през промоциї найновших кнїжкох у виданю НВУ „Руске слово”, и даскельо насловох котри видала Руска матка, а планована и подобова вистава.

Змисти Костельниковей єшенї буду отримани и у других местох а то Кула, Дюрдьов, Коцур и Шид, а точни датуми їх отримованя буду тих дньох утвердзени.

У рамикох Костельниковей єшенї будзе и Мултимедиялна програма за младих „Дньовкаˮ котра предвидзена за 23. новембер. Орґанизатор Здруженє Пакт рутенорум поволує младих креативцох же би ше приявели участвовац, а тиж и авторох фотоґрафийох же би свойо роботи посилали на Конкурс за фотоґрафию на тему „Звук” котри нєодлуга будзе обявени.

Тогорочна Костельникова єшень будзе отримана у рамикох означованя даскельо ювилейох, 120-рочнїци виходзеня „Идилского венца” Гавриїла Костельника, та 100-рочнїци його першей драми на руским язику „Єфтайова дзивка”. Означи ше и 80-рочнїца народзеня писательки Ирини Гарди Ковачевич, та 60-роки од виходзеня „Литературного слова”, литературного додатку у часопису „Руске слово”.