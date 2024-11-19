Нови виданя представени и дюрдьовскей публики (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – У рамикох XXXI културней манифестациї Костельнїкова єшень внєдзелю вечар, 17. новембра, орґанизована промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Програма почала на 19 годзин у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко.

На тим литературним вечаре кнїжки представели публики писателє: Владимир Кочиш Рамик за Аниму, Ирина Гарди Ковачевич Здравканє то красне воспитанє и Агнета Бучко Папгаргаї Жена у чамцу.

Окрем тих кнїжкох, публики заинтересованей за нови виданя на руским язику представени и Карпатски шаркань Олени Планчак Сакач, Там коло Дунаю, там над Дїпром – писма (1966–1989) Михайла Ковача и Олекса Мипанича, Без фейкох стресох шокох и вирусох Михала Рамача, Руско – салашарски перли панонского путнїка Силвестера Д. Макая, Порвисла Славомира Олеяра, Єдначини през бависко Оксани Мудри Недич, Блаженства и стереотипи протоєрея о. Михайла Малацка и кнїжка Костельник и други теми Миколи М. Цапа.

Публика уживала и у шпиванкох хтори виведли членїци Дзивоцкей шпивацкей ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко и у читаню писньох зоз нових виданьох.

Док тирвала промоция нових кнїжкох нащивителє могли и купиц представени нови кнїжки хторе видала НВУ „Руске слово”.