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На пондзелок „Костельникова єшеньˮ у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 7 Опатрене

КОЦУР – У рамикох тогорочней „Костельниковей єшенїˮ, котра почала 15. новембра, пригодни програми буду отримани и у Коцуре.

На пондзелок, 18. новембра, на 13:30 годзин у Основней школи „Братство єдинствоˮ будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Друга часц означованя „Костельниковей єшенїˮ у Коцуре будзе на штварток, 21. новембра, у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини на 18 годзин кед будзе отримана промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово” и стретнуце зоз писателями.

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